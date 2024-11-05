В выходные дни на тюменских дорогах в ДТП погибли 3 человека и 28 пострадали

В выходные дни на дорогах в Тюменской области осложнилась обстановка - произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в них погибли 3 человека, 28 человек ранены.

Так, 3 ноября сообщалось о том, что на 95-м километре автодороги Тюмень-Омск автомобиль "Субару" въехал под прицеп манипулятора "Хино", стоящего у светофора. Ехавшие в легковом автомобиле 57-летний водитель из Новосибирска и 44-летний пассажир из Омска погибли. Утром 4 ноября на трассе Тюмень- Ханты-Мансийск в Уватском районе большегруз, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу "Тойоте", ехавшей по главной дороге - погиб 27-летний водитель легкового авто из поселка Туртас.

В пресс-слудбе ГАИ отмечают, что стало больше ДТП, связанных с неправильным выбором скорости и дистанции, наездов на стоящий транспорт, на препятствия и съездов с дороги в кювет.

5 аварий произошло на федеральных трассах, две аварии спровоцировали нетрезвые водители, еще три — водители-бесправники.

В связи с погодными условиями, выпадением снега, гололедом, госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать скорость и дистанцию с учетом дорожной обстановки и главное - не спешить.