Тюменец Петр Рикунов взял два золота на всероссийском первенстве по велоспорту

Тюменский велогонщик Петр Рикунов выиграл групповую гонку первенства страны по велоспорту-шоссе в олимпийских видах. Его результат — 4 часа 19 минут и 4 секунды.

В гонке на 168 километров ближайшими преследователями Петра были Александр Куликовский из Адыгеи (он стал вторым) и Александр Лобанов, выступающий за Московскую область. У него бронза, сообщает ЦСП72.

Это второе золото Петра Рикунова. Первую победу он праздновал в индивидуальной гонке на время.

Соревнования проходили в Самаре, в них участвовали спортсмены до 23 лет.