Тюменец Петр Рикунов взял два золота на всероссийском первенстве по велоспорту

10:40 01 августа 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменский велогонщик Петр Рикунов выиграл групповую гонку первенства страны по велоспорту-шоссе в олимпийских видах. Его результат — 4 часа 19 минут и 4 секунды.

В гонке на 168 километров ближайшими преследователями Петра были Александр Куликовский из Адыгеи (он стал вторым) и Александр Лобанов, выступающий за Московскую область. У него бронза, сообщает ЦСП72.

Это второе золото Петра Рикунова. Первую победу он праздновал в индивидуальной гонке на время.

Соревнования проходили в Самаре, в них участвовали спортсмены до 23 лет.

Теги: велоспорт
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2017