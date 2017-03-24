Тюмень за день: 23 марта

Фото Сергея Бушуева

Швейцарский писатель расскажет тюменцам о современной европейской литературе

В Тюмени 31 марта в отеле "Евразия" пройдет авторский вечер известного швейцарского писателя Йенса Штайнера. Он представит тюменцам свою последнею книгу "Человек с незаметным прошлым" и обсудит с ними тенденции современной европейской литературы.

Томаш Хоссу: тюменские нейрохирурги – профессионалы высшего класса

В Федеральном центре нейрохирургии завершилась международная конференция "Минимально инвазивная хирургия позвоночника". Российские и зарубежные эксперты выступили перед слушателями с лекциями, а также провели для них мастер-классы "живой хирургии". За ходом операций можно было наблюдать по 3D-трансляции из операционных.

Роя Байрамова представит Тюмень на конкурсе "Мисс Россия 2017"

На главном конкурсе красоты Тюмень представит 22-летняя Роя Байрамова. Сейчас девушка находится в Москве и активно готовится к финалу, который состоится 15 апреля.

Любители музыки соберутся на квартирник Lo errible

Квартирник Lo errible (в пер. с испанского - "что попало") пройдет в Тюмени 24 марта в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1). Мероприятие начнется в 18 часов, организаторы готовят большую программу из мастер-классов, авторских песен и стихотворений.

Продовольственная ярмарка в Тюмени пройдет на трех площадках

Очередная продовольственная ярмарка пройдет в Тюмени в субботу, 25 марта. С 8 часов торговля развернется на трех площадках: Солнечный проезд, 11 (ТРЦ "Заречный двор"), ул. Севастопольская, 12 ("Выставочный зал"), улица Бакинских Комиссаров (со стороны ул. Ямской).