Любители музыки соберутся на квартирник Lo errible

Квартирник Lo errible (в пер. с испанского - "что попало") пройдет в Тюмени 24 марта в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1). Мероприятие начнется в 18 часов, организаторы готовят большую программу из мастер-классов, авторских песен и стихотворений.

В пресс-службе коворкинга пояснили, что Lo errible — это начинающий проект, в котором все желающие смогут проявить свой талант в исполнении музыки, чтении стихов и пении. Также в программе запланированы различные игры на знание песен, кофе-брейк и мастер-класс по выступлениям на сцене. Для участников и гостей с детьми организаторы обещают оборудовать детскую зону.

Вход на мероприятие свободный, однако необходима предварительная регистрация на странице коворкинга "Моя территория" в соцсети "ВКонтакте" или по телефону: 68-96-96.