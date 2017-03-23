Продовольственная ярмарка в Тюмени пройдет на трех площадках

Очередная продовольственная ярмарка пройдет в Тюмени в субботу, 25 марта. С 8 часов торговля развернется на трех площадках: Солнечный проезд, 11 (ТРЦ "Заречный двор"), ул. Севастопольская, 12 ("Выставочный зал"), улица Бакинских Комиссаров (со стороны ул. Ямской).
Горожане смогут купить продукцию местных сельхозпроизводителей: свинину, говядину, баранину, птицу, рыбную продукцию, хлеб, овощи, сушеные плоды, дикоросы, продукцию пчеловодства и другие товары, сообщили в городском департаменте потребительского рынка.
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