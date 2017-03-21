Тюмень за день: 20 марта

Тюменских школьников обучат основам цифрового дизайна

Двухмесячный курс компьютерной графики стартует сегодня во дворце творчества и спорта "Пионер". Сделать первые шаги в области цифрового дизайна могут ребята в возрасте от 12 до 18 лет, сообщает пресс-служба учреждения.

Температура в Тюмени идет на повышение

На этой неделе виртуальные синоптики обещают тюменцам потепление до плюс 5 градусов и дождь.

Тюменцы могут поехать в Артек, разместив #ПостОпочте

Тюменским подросткам предлагают поучаствовать в открытом творческом конкурсе "Пост-о-Почте", победители которого получат бесплатную путевку в МДЦ "Артек" в одну из смен 2017 года.

Треснувший асфальт на Запольной восстановят летом

В Тюмени в районе открывшейся в сентябре прошлого года развязки на улице Запольной продолжает деформироваться тротуар. Как отмечают очевидцы, первые повреждения стали заметны в октябре, после чего в овраг съехал остановочный комплекс, который, вероятно, увезли коммунальные службы.

Как украсить Тюмень к 9 Мая – решат горожане

Новый опрос стартовал на портале "Я решаю!". В этот раз жителям областного центра предлагается выбрать эмблемы - элементы праздничного оформления города ко Дню Победы.

Тюменские юниоры завоевали награды первенства страны по биатлону

Юные спортсмены из Тюмени выиграли эстафетные гонки на первенстве России среди юниоров. Соревнования прошли в Ханты-Мансийске.