Тюмень за день: 20 марта

Тюменских школьников обучат основам цифрового дизайна
Двухмесячный курс компьютерной графики стартует сегодня во дворце творчества и спорта "Пионер". Сделать первые шаги в области цифрового дизайна могут ребята в возрасте от 12 до 18 лет, сообщает пресс-служба учреждения.
Температура в Тюмени идет на повышение
На этой неделе виртуальные синоптики обещают тюменцам потепление до плюс 5 градусов и дождь.
Тюменцы могут поехать в Артек, разместив #ПостОпочте
Тюменским подросткам предлагают поучаствовать в открытом творческом конкурсе "Пост-о-Почте", победители которого получат бесплатную путевку в МДЦ "Артек" в одну из смен 2017 года.
Треснувший асфальт на Запольной восстановят летом
В Тюмени в районе открывшейся в сентябре прошлого года развязки на улице Запольной продолжает деформироваться тротуар. Как отмечают очевидцы, первые повреждения стали заметны в октябре, после чего в овраг съехал остановочный комплекс, который, вероятно, увезли коммунальные службы.
Как украсить Тюмень к 9 Мая – решат горожане
Новый опрос стартовал на портале "Я решаю!". В этот раз жителям областного центра предлагается выбрать эмблемы - элементы праздничного оформления города ко Дню Победы.
Тюменские юниоры завоевали награды первенства страны по биатлону
Юные спортсмены из Тюмени выиграли эстафетные гонки на первенстве России среди юниоров. Соревнования прошли в Ханты-Мансийске.
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