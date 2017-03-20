Треснувший асфальт на Запольной восстановят летом

Фото: Георгий Найденов

В Тюмени в районе открывшейся в сентябре прошлого года развязки на улице Запольной продолжает деформироваться тротуар. Как отмечают очевидцы, первые повреждения стали заметны в октябре, после чего в овраг съехал остановочный комплекс, который, вероятно, увезли коммунальные службы.

Фото внушительной трещины появилось в сети на прошлой неделе.

Ситуацию с дорожным покрытием прокомментировал главный инженер строительного управления АО "Мостострой-11" Иван Худяков:

"Трещина в покрытии тротуара возникла из-за сложных инженерно-геологических условий — именно в этом месте проходило русло реки Тюменки. Нами была выполнена замена грунта, высота насыпи составила более девяти метров. В связи с этим "тело" насыпи дало усадку и деформация вызвала появление трещины. После наступления устойчивых среднесуточных температур выше пяти градусов мы дождемся стабилизации этой насыпи, предположительно, к концу мая, а в июне выполним работы по восстановлению покрытия. Все работы будут выполняться в рамках действующего государственного контракта, который на данный момент не окончен".

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, наблюдение за насыпью ведется с сентября прошлого года. Специалисты уверяют, что на самой дороге деформаций и трещин нет и передвигаться по ней безопасно.