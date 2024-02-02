Моор выделил полмиллиарда на строительство дорог в деревне Падерина и поселке Московский

Более 512 млн рублей выделено на прокладку дорог на площадках для индивидуального жилищного строительства в Тюменском районе в 2024 и 2025 годах, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Средства выделены из областного бюджета в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие жилищного строительства". Дороги с твердым покрытием будут построены в деревне Падерина и поселке Московский.

На площадке в Падерина расположены 1 969 земельных участков, предоставленных многодетным семьям из Тюменского района и Тюмени. Введено в эксплуатацию 206 жилых домов. Дорогами и съездами с щебеночным покрытием обеспечен 1 031 земельный участок. Планируется выполнить работы по третьему и четвертому этапам строительства дорог с щебеночным покрытием и съездов к 781 земельному участку. Кроме того, в планах – заасфальтировать дороги к 152 земельным участкам, щебенение которых выполнено в 2020-2022 годах.

На площадке в поселке Московский 317 земельных участков, 302 из них предоставлены многодетным семьям из Тюмени. Введено в эксплуатацию 127 жилых домов. В 2017-2018 годов за счет областного бюджета работы по строительству дорог на площадке в щебеночном исполнении выполнены в полном объеме. Планируется заасфальтировать дороги с устройством тротуаров на всей площадке в поселке Московский.

В общей сложности дорогами с твердым покрытием будут обеспечены более 2 тысяч участков на площадках индивидуального жилищного строительства в Тюменском районе.