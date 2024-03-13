В Тюменской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют мост

Работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области стартовали с ремонта моста через реку Вагай на автомобильной дороге Аромашево-Кротово-Большое Сорокино, сообщает Главное управление строительства ТО.

Протяженность искусственного сооружения составляет 128,4 погонных метра. Контракт заключен с организацией, которая в прошлом году отремонтировала мост через реку Ишим в Ишиме.

"На мосту предстоит выполнить большой объём работ. Подрядная организация отремонтирует весь конструктив: опоры, пролётные строения, покрытие проезжей части. Работы по контракту продлятся до ноября", - рассказал начальник отдела искусственных сооружений Управления автомобильных дорог Тюменской области Алексей Филатов.

На текущий момент специалисты начали демонтаж верхних слоёв покрытия. В период ремонта на мосту будет действовать реверсивная схема движения.

В 2024 году в Тюменской области благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" будут отремонтированы 2 моста и 2 путепровода.