В Тюменской гордуме обсудили дачные вопросы

Садоводческие общества Тюмени могут получить поддержку в виде субсидий из городского бюджета, главное условие в этом деле — своевременная подача необходимых документов и организация эффективного управления в самом СНТ. К такому выводу пришли депутаты Тюменской гордумы, заслушав на заседании постоянной комиссии по социальному развитию доклад о поддержке ведения садоводства и огородничества в 2023 году.

В Тюмени 164 садоводческих и 1 огородническое некоммерческие общества, в них более 56,7 тысячи участков. 104 СНТ относятся к Центральному административному округу, 45 — к Калининскому, 12 — Ленинскому и 4 — к Восточному округу. Город оказывает им поддержку в плане кадастровых работ, обеспечения дорожной инфраструктуры, организации транспорта, субсидирует акарицидные обработки и обустройство пожарных водоемов, занимается профилактикой лесных пожаров. За 2023 год было отремонтировано 3,6 км дороги в районе СНТ "Царево" и трех СНТ "Большое Царево" и 5,2 км подъезда к садовому обществу "Ручеек" (дорога улучшилась к 23 с/о, которые находятся в этом кусте). Летом до дач ездят автобусы 53 маршрутов, 35 из них продолжают курсировать и в зимний период. За 2023 год более миллиона рублей администрация направила на обустройство двух пожарных водоемов — в "Леснике" и "Меридиане". 12 СНТ получили 217 тысяч рублей на обработку общих территорий от клещей.

Депутат Павел Девайкин поинтересовался, каким образом обеспечивается пожарная безопасность в СНТ. Представитель администрации отметила, что в 68 СНТ есть водоемы, субсидия по заявлениям выдавалась на обустройство к ним подъезда и пирса. В 66 обществах вопрос можно решить с помощью установки специальных подземных резервуаров. В текущем году на эти цели в бюджете предусмотрено более 14,3 млн рублей, отобраны для этого 26 СНТ.

Наталья Проскурякова уточнила, как ведется работа с заброшенными участками. В ответе прозвучало, что этим вопросом должны заниматься сами СНТ. Как юрлицо они могут запросить информацию в кадастре о собственнике, если выяснится бесхозность - сдать его в аренду или продать другому лицу.

По данным администрации города, в СНТ постоянно проживают около 18 тысяч человек с городской пропиской. В связи с этим Руслан Сабиров обратил внимание на отдаленность автобусных остановок — детям-школьникам приходится идти около километра, и предложил делать промежуточные остановочные комплексы внутри СНТ.

Екатерина Вешкурцева отметила, что важным остается вопрос информирования председателей сообществ о мерах поддержки со стороны администрации города (кто-то меняется, кто-то просто не выполняет свои функциональные обязанности) и предложила пересмотреть с ними систему работы.

Председатель гордумы Светлана Иванова, резюмируя обсуждение, подчеркнула, что СНТ, и прежде всего председатели, должны активнее использовать предоставляемые администрацией города меры поддержки, тем более если они касаются безопасности людей.

Администрация города многое делает для поддержки СНТ, однако очень многое зависит от председателей СНТ и самих садоводов, от их активности, желания развивать сообщество, подчеркнула председатель постоянной комиссии по социальному развитию гордумы Елена Бойко в беседе с журналистами. "Проживающие в садоводческих обществах часто обращаются к депутатам, в том числе по подвозу детей. Есть вопросы из СНТ, переживающих банкротство. Где-то депутаты сами замечают проблемы и стараются их решать в рамках своих полномочий. Все вопросы решаемы, тут важен индивидуальный подход, проявление инициативы и умение пользоваться теми ресурсами, которые предлагает в том числе администрация города", — подытожила Елена Бойко.