Тюменские юниоры завоевали награды первенства страны по биатлону

Юные спортсмены из Тюмени выиграли эстафетные гонки на первенстве России среди юниоров. Соревнования прошли в Ханты-Мансийске.
В эстафете 3х6 км победу одержала девичья команда в составе Анастасии Галкиной, Александры Бациной и Ксении Жужговой. На следующий день победителями стали юноши. Эстафета 4х7,5 км стала золотой для Сергея Демичева, Игоря Шетько, Вячеслава Малеева и Семена Бея.
Кроме того, Ксения Жужгова завоевала бронзовую медаль в масс-старте, сообщили в Центре спортивной подготовки.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru