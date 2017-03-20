Тюменские юниоры завоевали награды первенства страны по биатлону

14:57 20 марта 2017
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in-news.ru

Юные спортсмены из Тюмени выиграли эстафетные гонки на первенстве России среди юниоров. Соревнования прошли в Ханты-Мансийске.

В эстафете 3х6 км победу одержала девичья команда в составе Анастасии Галкиной, Александры Бациной и Ксении Жужговой. На следующий день победителями стали юноши. Эстафета 4х7,5 км стала золотой для Сергея Демичева, Игоря Шетько, Вячеслава Малеева и Семена Бея.

Кроме того, Ксения Жужгова завоевала бронзовую медаль в масс-старте, сообщили в Центре спортивной подготовки.

Теги: первенство России , Ханты-Мансийск , биатлон
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