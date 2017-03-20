Как украсить Тюмень к 9 Мая – решат горожане

13:29 20 марта 2017
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dom.tyumen-city.ru
| Фото: dom.tyumen-city.ru

Новый опрос стартовал на портале "Я решаю!". В этот раз жителям областного центра предлагается выбрать эмблемы - элементы праздничного оформления города ко Дню Победы.

В комитет по подготовке и празднованию 9 Мая поступило несколько предложений по оформлению города. Все они представлены на портале на странице "Победа".

На основе выбранного варианта будет создана концепция праздничного оформления, изготовлены плакаты, билборды, украшены витрины, сценические площадки, наземный транспорт, городские интернет-порталы, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Теги: благоустройство , День Победы , праздник
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