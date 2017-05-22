Тюменскому сутенеру дали девять лет колонии

В Тюмени вынесли приговор 26-летнему Филиппу Бину, который проходил обвиняемым сразу по нескольким статьям, в том числе и как организатор борделя.

Напомним, в поле зрения правоохранительных органов молодой человек попал после серьезной потасовки с одним из клиентов. Бин по заказу привез в сауну проституток, но не смог договориться с клиентом о цене. После перепалки сутенер вернулся в сауну с подмогой в лице приятелей и с битой — ей он избил мужчину, который был в одной компании с заказавшим проститутку. У него диагностировали разрыв селезенки.

После расследования этого инцидента выяснилось, что на Бина работают еще несколько женщин. На него завели уголовное дело за организацию занятия проституцией и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Параллельно суд рассмотрел дело о страшном ДТП, в котором был замешан Бин. Прошлой осенью на пешеходнике он сбил 19-летнюю студентку, которая после этого впала в кому. Его также признали виновным, рассказывают в областной прокуратуре.

Суд дал Бину девять лет колонии строгого режима. В пользу пострадавшей в ДТП девушки ему предстоит выплатить более 4,1 миллионов рублей, а избитому мужчине — порядка полумиллиона.