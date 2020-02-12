В Тюмени осудили бывшего администратора "спа-салонов"

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего администратора спа-салонов. Женщину признали виновной по ч.1 ст.241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией).

Житель областного центра, материалы дела в отношении которого были выделены в отдельное производство, арендовал два помещения и в них под видом спа-салонов организовал занятие проституцией. В январе 2018 года к этой деятельности он привлек женщину, устроив ее администратором. Осенью 2018 года об этих заведениях стало известно полиции, было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил тюменке штраф в размере 195 тыс. рублей в доход государства. Ранее организатор спа-салонов был оштрафован судом на 300 тыс. рублей.