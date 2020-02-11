Двух тюменцев задержали за разбойное нападение на проституток

В Тюмени в полицию обратились две девушки, которые сообщили, что стали жертвами разбойного нападения. Женщины оказывали услуги интимного характера.

На их объявление в интернете откликнулись двое молодых людей. Мужчины пришли к девушкам по указанному адресу. Там они применили к женщинам газовый баллончик, затем схватили их за волосы и потребовали отдать все ценное имущество и деньги. Мужчины похитили два смартфона общей стоимостью около 100 тысяч рублей, а также наличные в сумме 50 тысяч рублей, после чего скрылись. Молодые люди 22 и 24 лет были задержаны по горячим следам.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой, совершенный по предварительному сговору". В отношении женщин, оказывавших услуги интимного характера за деньги, составлен административный протокол по ст.6.11 "Занятие проституцией".