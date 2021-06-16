Тюменца будут судить за разбой десятилетней давности

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего уроженца Тюмени. Он обвиняется в краже и разбое.

По версии следствия, в мае 2011 года тюменец вступил в сговор с двумя знакомыми в целях разбойного нападения на бухгалтера одной из коммерческих организаций для хищения денег. Его супруга, работавшая заместителем главного бухгалтера, сообщила о наличии в бухгалтерии более 1 млн рублей. В ходе разбоя злоумышленники, угрожая применением насилия, завладели деньгами.

В октябре 2011 года мужчина с двумя соучастниками похитил на автозаправочной станции в Тюменском районе еще более 350 тыс. рублей. После этого мужчина скрылся, он был объявлен в розыск.

В апреле 2021 года мужчину задержали в Краснодарском крае и этапировали в Тюмень. Мужчина обвиняется в совершении преступлений по пп. "а, б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение), чч. 3 и 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в крупном и особо крупном размерах), вскоре уголовное дело рассмотрит суд.

В 2012–2013 годах были вынесены обвинительные приговоры сообщникам и супруге тюменца.