В Тюмени направлено в суд уголовное дело о разбойном нападении на магазин "Теле2"

17:30 19 декабря 2023
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Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего уроженца Тобольска, который в июле этого года вынес из кассы салона "Теле2" деньги и 30 телефонов с витрины, сообщет облпрокуратура.

Он обвиняется по статьям о разбое.

По версии следствия, в июле 2023 года пьяный мужчина в салоне "Теле2" города Тюмени при отсутвии покупателей подставил к шее продавца принесенный с собой фрагмент пилки по металлу и потребовал выдать деньги из кассы и ключи от витрин. Затем он связал продавца в подсобке шнуром от зарядного устройства. Чтобы не привлекать внимание посторонних, надел на себя куртку с логотипом магазина "Теле2" и забрал деньги и 30 мобильных телефонов с витрины на обьщую сумму свыше 380 тыс. рублей. 
На следующий день с ножом в рукаве явился в магазин "Рябинушка", но тут ему помешал  покупатель.

Обвиняемый заключен под стражу. В ходе предварительного расследования похищенные телефоны возвращены собственнику. Уголовное дело передано в суд.

Теги: магазины , прокуратура , разбой
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