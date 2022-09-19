Таксист в Тюмени подсыпал клиенту психотропный препарат, чтобы обворовать

Центральный районный суд отправил в СИЗО 52-летнего таксиста-частника по обвинению в разбое (ч. 2 ст.162 УК РФ).

Из представленных суду материалов, 29 мая 2022 года Бабаев, оказывая услуги частного такси, на ул. Мельникайте увидел мужчину и предложил ему подвезти его до дома. Клиент сел в машину и стал употреблять спиртное. Таксист заметил на мужчине золотые украшения. Воспользовавшись моментом, подсыпал в напиток пассажиру психотропное вещество, а когда тот уснул, снял с него золотые украшения, стоимость которых оценена почти в 310 тысяч рублей.

Вину в предъявленном обвинении Бабаев признал полностью. "По постановлению суда Сафаил Бабаев будет находиться под стражей по 15 ноября 2022 года", - сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО.