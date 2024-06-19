Двух гражданок Нигерии, занимавшихся проституцией в Тюмени, депортируют на родину

38-летняя гражданка Нигерии Йонах в июне 2018 года приехала в Москву по однократной турвизе и спустя месяц вместо того, чтобы покинуть страну, перебралась в Тюмень, арендовала квартиру на улице Коммунаров и прожила тут шесть лет. На жизнь зарабатывала оказанием интимных услуг, клиентов ей подыскивала хозяйка арендованной квартиры. В мае этого года таким же образом в Тюмени в надежде на заработки оказалась ее подруга.

По постановлению Центрального районного суда Тюмени, прожившую в Тюмени шесть лет женщину привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 2 тысячи рублей с принудительным административным выдворением за пределы РФ. Ее напарницу ждет та же участь. Время до отправки на родину дамы проведут в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тюменской области, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.