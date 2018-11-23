В Тюмени прикрыли два интим-салона, где работали несовершеннолетние

В областном центре сотрудниками уголовного розыска пресечена работа двух массажных салонов, где услуги интимного характера оказывали в том числе несовершеннолетние девушки.

Оба салона открылись недавно, один — на улице Салтыкова-Щедрина, второй — на улице Холодильной. Полицейские установили, что оба заведения принадлежат одному человеку — уроженцу ближнего зарубежья 1977 года рождения. Мужчина, подозреваемый в организации занятия проституцией, задержан.

"Выяснилось, что для работы в заведениях привлекались в том числе несовершеннолетние лица. Фигурант рассказал, что персонал для своих заведений искал через знакомых, на возраст девушек он не обращал внимание", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Полицейскими также были задержаны работницы заведений, изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность, средства контрацепции и предметы интимного назначения. Также они связались с родителями несовершеннолетних, ведется профилактическая и разъяснительная работа. СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.241 УК РФ (организация занятия проституцией).