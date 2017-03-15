Тюменский сутенер предстанет перед судом после драки в сауне

Прокуратура Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 26-летнего Филиппа Бина, обвиняемого в организации занятия проституцией. В поле зрения правоохранительных органов молодой человек попал после серьезной потасовки с одним из клиентов.

Вечером 31 октября прошлого года Бин по заказу привез в сауну проституток. Клиент выбрал одну из них, но они не сумели условиться о цене. Мужчины поссорились и подрались. Бин уехал, но вскоре вернулся, чтобы продолжить разборку, но уже не один, а с приятелями. В ходе выяснения отношений сутенер избил битой 35-летнего мужчину, который был в одной компании с заказавшим проститутку.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, после расследования этого инцидента на Бина завели уголовное дело по факту организации занятия проституцией (статья 241 УК РФ), выяснив, что на него работают несколько женщин, и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ) поколоченному битой в сауне мужчине, у которого диагностировали разрыв селезенки.

Вкупе с этими обвинениями суд рассмотрит еще одно дело, связанное с ДТП с участием Бина. В сентябре 2016-го он на своем автомобиле на пешеходнике сбил 19-летнюю студентку. Девушка получила серьезную черепно-мозговую травму и впала в кому. Молодому человеку предъявили обвинение по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Мать пострадавшей студентки заявила к Бину иск о возмещении морального вреда на 3 миллиона рублей, избитый им мужчина предъявил иск на 1,5 миллиона.