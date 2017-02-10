À la guerre comme à la guerre: выставка напомнит, что война относительно близко

В помещении общественного центра Альянса социально-ориентированных НКО Тюменской области завтра, 11 февраля, откроется фотовыставка "Донбасс - хроника гуманитарной катастрофы". Она станет дебютом как общественного центра, так и одной некоммерческой организации. Выставка покажет, что границы между мирной Тюменью и воюющим Донбассом относительны: наш регион принял за последние три года 7 тысяч беженцев с востока Украины.

Выставка продлится до 23 февраля. Сегодня для журналистов был устроен закрытый предпоказ, в ходе которого можно было пообщаться с организаторами. Сначала пара слов об общественном центре.

Как пояснил руководитель Альянса СО НКО Михаил Мельцер, сейчас стали привычными бизнес-инкубаторы, акселераторы, коворкинги и прочие формы поддержки начинающих предпринимателей. А вот для НКО подобной инфраструктуры пока не хватает, хотя в США некоммерческий сектор является одной из ведущих отраслей экономики по количеству рабочих мест.

Создаваемый общественный центр как раз и будет играть роль инкубатора (акселератора) для некоммерческих организаций. Под эту цель администрация Тюмени выделила в безвозмездное пользование Альянсу СО НКО подвальное помещение площадью 410 квадратов по адресу улица Мельникайте, 64 сроком на пять лет. Альянс обязался сделать капремонт подвала. Какие-то помещения уже приведены в порядок, какие-то нет.

Михаил не смог назвать срок, когда общественный центр начнет полноценную работу, потому что капремонт выполняется силами добровольцев. Выставка станет первым, пробным мероприятием. В будущем помещение, где открывается фотовыставка (оно уже отремонтировано), превратится в коворкинг. На сегодня в состав Альянса входит 103 общественных объединения (последним вступил мобильный планетарий, который расположен в центре культуры и искусства Современник), им всем нужны офисные услуги, которые и будет оказывать коворкинг.

Помимо коворкинга, в центре появятся благотворительный магазин (в который войдут банк еды, обмен одежды и социальный компьютерный магазин - это такой способ отдать устаревшую компьютерную технику в добрые руки), общественная библиотека и открытая столярная мастерская. Последний термин популяризировал частый гость нашего города Святослав Мурунов; предполагается, что в мастерской каждый желающий сможет прийти и сделать для себя какую-то вещь. По сути, столярная мастерская - это почти то же самое, что и фаблаб.

Теперь о фотовыставке. Инициатор ее проведения - Александр Лозовский, директор появившегося в прошлом году Фонда социальной поддержки населения "Возрождение". Основное занятие Александра - строительство. Его фирма возводит трубопроводы, котельные. На проблемы Донбасса Лозовский обратил внимание благодаря своим рабочим - выходцам из украинских Сум. Да и для него самого Украина не чужая: бабушка Александра происходит из Запорожья, в тех местах он бывал довольно часто. Естественно, что приход войны в хорошо известные с детства места - это шок для человека. И так же естественно желание помочь людям, которые там остались, для чего и был создан фонд.

Название фонда - "Возрождение" - отражает надежду учредителей на то, что война когда-нибудь закончится, придет время не разбрасывать камни, а собирать их. А пока что происходящее в ЛДНР Александр характеризует как гуманитарную катастрофу.

Основа выставки - снимки польского военного корреспондента Давида Худжеца. В российском сознании преобладает скорее негативный образ этой страны. Например, изгнание поляков из Московского Кремля в 1612 году официально отмечается у нас как всенародный праздник. Да и действия польских политиков не всегда способствуют укреплению межгосударственных отношений. Однако пример Худжеца показывает, что далеко не все поляки такие же, как их политики. Давид поехал на Донбасс, чтобы показывать Европе ту войну такой, какова она на самом деле есть, без примеси пропаганды.

Фотографии поляка тюменцам посоветовал партнер фонда на Донбассе Алексей Березовский, который руководит благотворительным фондом "Феникс". Но и в Тюмени есть люди, которые имеют прямое отношение к войне на Донбассе. В частности, в 2014 году участие в боевых действиях принимал журналист Ростислав Журавлев. На выставке задействованы также фотоснимки из его архива.

Официальное открытие выставки состоится в субботу в 13 часов. На нем можно будет побеседовать в том числе и с Журавлевым, чтобы узнать о войне из уст очевидца.

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Евгений Сидоров