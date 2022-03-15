Трое тюменцев погибли в ходе спецоперации на Украине

Трое военных из Тюменской области погибли в ходе военной спецоперации на Украине, сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. Он выразил соболезнования родителям и близким погибших, отметив, что "такие же чувства испытывают все жители региона".

"Вчера в Ишимском районе Тюменской области проводили в последний путь рядового контрактной службы Антона Лукошкова. Это третий наш земляк, павший смертью храбрых при проведении военной спецоперации на Украине. Сагындык Кудайбергенов, Алексей Глущак и Антон Лукошков отдали свои жизни ради обеспечения безопасности нашей Родины. Склоняю голову перед их подвигом", - сообщил Александр Моор.

Губернатор процитировал слова отца одного из погибших военных. "Напашвай Кудайбергенов сказал, что гордится сыном, который сознательно выбрал профессию защитника Родины и отдал свою жизнь за правое дело. "Сагындык погиб не зря. Решение президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации мы поддерживаем. Главное — довести ее до конца", — считает Напашвай Кудайбергенов. Я абсолютно согласен с ним", - отметил Александр Моор.