Переселенцам с Донбасса помогают устроиться на работу в Тюменской области

14:40 14 июня 2022
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Работу в Тюменской области нашли 42 жителя ЛНР, ДНР и Украины, следует из информации департамента труда и занятости населения Тюменской области по состоянию на 7 июня этого года. 

Приехавшие в регион граждане трудоустроены в  АО ПРОДО "Тюменский бройлер", ялуторовский культурный центр "Арт-Вояж", социальное предприятие "Лафф-ка", УК "Перспектива",  "Юнигрейн", ООО "УГМК-Сталь" и на другие предприятия. 

"Трудоустройство в приоритете прорабатывается по имеющимся у граждан профессиями одновременно с учётом потребности на региональном рынке труда: электромонтёр, машинист крана, подручный сталевара, продавец, изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы, медицинская сестра", - сообщали в информационном центре правительства со ссылкой на дептруда.

Теги: ДНР , ЛНР , трудоустройство , Украина
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