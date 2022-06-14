Переселенцам с Донбасса помогают устроиться на работу в Тюменской области

Работу в Тюменской области нашли 42 жителя ЛНР, ДНР и Украины, следует из информации департамента труда и занятости населения Тюменской области по состоянию на 7 июня этого года.

Приехавшие в регион граждане трудоустроены в АО ПРОДО "Тюменский бройлер", ялуторовский культурный центр "Арт-Вояж", социальное предприятие "Лафф-ка", УК "Перспектива", "Юнигрейн", ООО "УГМК-Сталь" и на другие предприятия.

"Трудоустройство в приоритете прорабатывается по имеющимся у граждан профессиями одновременно с учётом потребности на региональном рынке труда: электромонтёр, машинист крана, подручный сталевара, продавец, изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы, медицинская сестра", - сообщали в информационном центре правительства со ссылкой на дептруда.