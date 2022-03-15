Флаг со знаком Z водрузили над Мостом влюбленных в Тюмени

14:37 15 марта 2022
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Флаг со знаком "Z" водрузили над Мостом влюбленных в Тюмени в поддержку российских солдат и офицеров, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Акцию в поддержку ВС РФ проводят активисты Общероссийского народного фронта.

"Главная цель мероприятия – выразить солидарность с решением Президента и поддержать российских военных, которые рискуя собственной жизнью, борются с установившимся там неофашизмом", - сообщили ранее в информационном центре правительства региона.

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Теги: акции , Донбасс , Минобороны РФ , ОНФ , Украина
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