Пенсионер перевел мошеннику 1 млн рублей, чтобы его деньги не ушли на помощь Украине

Пенсионер из Тюмени перевел на счета мошенника наличными через банкомат 1 миллион рублей, который представился ему сотрудником ФСБ, сообщает облпрокуратура.

Неизвестный позвонил пенсионеру через Telegram, представился сотрудником ФСБ т предложил перевести деньги на указанные им счета под предлогом предотвращения благотворительной помощи Украине. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура Ленинского АО города Тюмень организовала надзор за ходом и результатами его расследования.

Всего за минувшую неделю на уловки мошенников попались 70 жителей региона, вместе они перевели мошенникам 15 млн рублей.