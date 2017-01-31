Египет ждет последнюю контрольную

Последнюю контрольную проверку предстоит пройти Египту, после чего можно будет говорить о возобновлении авиасообщения России со страной пирамид. Как передают "Известия", Росавиация намерена проверить 8-9 февраля состояние мер безопасности в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде (в Каире они уже проверены, результат положительный).

Если все окажется в порядке, министерство транспорта направит в российское правительство предложение о возобновлении авиасообщения. Правда, этот факт еще ничего не значит, ибо именно за правительством остается последнее слово. Напомним, по результатам декабря туры в Египет вошли в пятерку самых популярных запросов среди пользователей Яндекса на тему путешествий.

Раз уж речь зашла о политике и авиации, то следует отметить, что ограничение авиасообщения применяется Россией не только в отношении Египта, но и в отношении Таджикистана. Причем камнем преткновения выступила авиакомпания "Ямал", одним из четырех базовых аэропортов для которой выступает тюменское Рощино. Она захотела совершать полеты в Таджикистан из подмосковного аэропорта Жуковский, чему воспротивилась таджикская сторона, а это привело к санкциям со стороны Росавиации. 22 декабря было полностью приостановлено авиасообщение с Таджикистаном, но всего лишь на час с небольшим. Сейчас действует частичный ограничительный режим: таджикской Somon Air запрещено выполнять полеты во все российские города, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

"Ямал" так и не добился до сих пор разрешения на полеты из Жуковского. Вот что сообщил вчера коммерческий директор авиакомпании Андрей Дубров (его цитирует "Интерфакс"):

Официального уведомления нам не пришло, но по телефону сообщили, что разрешили выполнять полеты в летний период.

В этой ситуации остается порадоваться за тюменцев, ведь рейсам из Рощино в таджикский Худжанд ничего не угрожает. Синоптики обещают сегодня в Худжанде 5 градусов выше нуля и переменную облачность. Что явно лучше Мюнхена, где ожидается дождь.