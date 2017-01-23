Россияне оживились, но хотят отдохнуть от России

В минувшем декабре число запросов на туры среди пользователей Яндекса выросло на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что неожиданно для кризиса, однако число запросов на отдых в России сократилось на четверть.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на статистику поисковика. Пятерку популярных направлений составляют Таиланд (+46,4%), запрещенная год назад Турция (именно ее возвращением объясняют такой резкий общий рост числа запросов), Индия (+44,8%), Вьетнам (+15,8%) и... как ни странно, Египет. Полеты в который, напомним, до сих пор запрещены. Впрочем, министерство транспорта РФ отправило в правительство отчет о проверке аэропорта Каира, по итогам рассмотрения которого в ведомстве надеются на возобновление регулярного авиасообщения с Египтом.

Вероятно, соотечественники ждут возвращения туров в Египет как из печки пирога. В декабре число запросов на Хургаду составило 55,5 тысячи, а на все туры по России вместе взятые - 44 тысячи.

Напомним, что из тюменского аэропорта "Рощино", официально открывшегося на прошлой неделе после реконструкции, можно напрямую улететь в южные страны. Так, регулярные рейсы совершают полеты в Шарджу (ОАЭ; сегодня там ожидается температура +18-27 градусов, солнечно), Ташкент (Узбекистан; температура сегодня -2... +3 градуса, снег) и Худжанд (Таджикистан; сегодня там 0... +2 градуса, снег с дождем).

В свою очередь, чартеры выполняют рейсы в Таиланд (Пхукет - сегодня там +23-27 градусов, дождь, и Бангкок - плюс 23-31 градусов, переменная облачность), а также во Вьетнам (Камрань - сегодня там +22-27 градусов, переменная облачность). В Тюмени сегодня 14 градусов ниже нуля в светлое время суток.