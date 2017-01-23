Тюменцам обещают снежную неделю

09:00 23 января 2017
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www.setwalls.ru
| Фото: www.setwalls.ru

На этой неделе виртуальные синоптики обещают тюменцам ежедневные, хотя и не очень интенсивные снегопады. Температурный режим будет нестабильным.

Сегодня, 23 января, температура воздуха в областной столице составит 14 градусов ниже нуля в светлое время суток. Во вторник потеплеет до минус 11. В среду и четверг похолодает, ожидается около минус 16-18 градусов.

В пятницу снова потеплеет – до минус 9, снегопад усилится. В выходные синоптики обещают до минус 13 градусов и небольшой снег.  

Теги: прогноз погоды , снег
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