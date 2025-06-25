Тюменцам рассказали, в каких открытых водоемах разрешено купаться

Разрешенными местами для купания в Тюмени и пригороде являются озера Верхнее Кривое, Липовое, Андреевское, Нижнее Кривое, озеро Круглое, пруд Лесной, база отдыха "Верхний бор" и пруд санатория "Сибирь".
Для любителей погорячее опубликован список термальных источников: майер-курорт "Марциаль", база отдыха "Верхний бор", экопарк "Тайга", база отдыха "СоветSky", термальный комплекс "Волна", источник "Тюменский", загородный клуб "Аван", база отдыха "Сосновый бор" и термальный комплекс "Дубровинский".
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