Тюменцам рассказали, в каких открытых водоемах разрешено купаться

Разрешенными местами для купания в Тюмени и пригороде являются озера Верхнее Кривое, Липовое, Андреевское, Нижнее Кривое, озеро Круглое, пруд Лесной, база отдыха "Верхний бор" и пруд санатория "Сибирь".

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