Тюменцам рассказали, в каких открытых водоемах разрешено купаться

13:37 25 июня 2025
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Разрешенными местами для купания в Тюмени и пригороде являются озера Верхнее Кривое, Липовое, Андреевское, Нижнее Кривое, озеро Круглое, пруд Лесной, база отдыха "Верхний бор" и пруд санатория "Сибирь".

Для любителей погорячее опубликован список термальных источников: майер-курорт "Марциаль", база отдыха "Верхний бор", экопарк "Тайга", база отдыха "СоветSky", термальный комплекс "Волна", источник "Тюменский", загородный клуб "Аван", база отдыха "Сосновый бор" и термальный комплекс "Дубровинский".

Теги: водоемы , пляж , термальные источники
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