Депутаты гордумы обсудили создание условий для массового отдыха в Тюмени

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В 2025 году в Тюмени будет благоустроено пять общественных территорий, за их преображение и дизайн-проекты проголосовало около 115 тысяч горожан, также в этом году в городе планируют открыть первый муниципальный пляж. О создании условий для массового отдыха и обустройства таких мест в 2024 году и о планах на 2025 год речь шла на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской гордумы.

В 2024 году в Тюмени было благоустроено 13 общественных пространств, семь из них в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", шесть — за счет частных инвестиций, сообщил депутатам и.о. руководителя управы Ленинского административного округа Тюмени Илья Махарашвили. Благоустроены парк Константина Лагунова, скверы Добровольцев и Леонида Згерского, общественные пространства по улицам Мусоргского и Энергостроителей. Славянский сквер городскому бюджету материально помогли преобразить ряд компаний. За счет частных инвестиций благоустроены бульвар Воды, скверы 30-летия Победы, Чемпионский, Домашний, Мотивы и Льва Корнеева. В этом году власти приведут в порядок территории по улицам Юрия Семовских, Карла Маркса, по проездам Солнечный и Геологоразведчиков, обустроят сквер Отрядов мэра по улице Мельничной, за которые тюменцы голосовали в прошлом году. Также в планах провести очистку акватории и дноуглубление на карьере Утиный, выполнить основной объем по скверу в Комарова, продолжить работу над сквером, посвященным героям СВО и к новому купальному сезону открыть первый муниципальный пляж у озера Круглое, а в 2026 — и у озера Большое Кривое.

Депутат Александр Захаров акцентировал внимание властей на содержании водоемов и необходимость расчищать их поверхность летом два раза в месяц. Также он сделал замечание по смысловому оформлению существующих скверов, в частности сквера Журналистов, название которого не поддерживается его наполнением.

Депутат Дмитрий Ошурков высказался по поводу водных объектов. Пруд на Полевой запущен. Пруд Оловянникова в бедственном положении. Если их привести в порядок, они станут отличными рекреационными зонами.

Резюмируя обсуждение вопроса, председатель постоянной комиссии по по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов подчеркнул важность активного участия горожан в решении вопросов благоустройства городских пространств. "В прошлом году около 115 тысяч жителей города приняли участие в голосовании. Это, конечно, очень приятно, когда тюменцы так активны. Это позволяет делать город удобнее и комфортнее и именно там, где для людей это действительно важно и необходимо", - подчеркнул Дмитрий Антипов.