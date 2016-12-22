Авиакомпания "Ямал" спровоцировала конфликт России и Таджикистана

Сегодня Таджикистан должен был стать еще одной страной кроме Египта, с которой Россия приостановила авиационное сообщение. Причиной стал отказ среднеазиатского государства в допуске в свое небо авиакомпании "Ямал".

Как сообщает "Коммерсантъ", основа для конфликта была заложена в мае этого года, когда к трио московских аэропортов (Шереметьево, Домодедово и Внуково) присоединился четвертый аэровокзал - Жуковский из Раменского. В августе Росавиация выдала допуски на международные полеты из Жуковского "Уральским авиалиниям", "ВИМ-Авиа" и "Ямалу". Данное обстоятельство должно было привести к переделу рынка авиаперевозок из Москвы в Таджикистан.

Дело в том, что до ввода Жуковского в эксплуатацию направление Москва-Душанбе обслуживали российский авиаперевозчик "ЮТэйр" и два таджикских - Somon Air и Tajik Air. За год стоимость полетов по этому маршруту выросла на 32%, а общий пассажиропоток - на 41%. Направления из российской столицы в Куляб и Худжанд эксплуатировали российские авиакомпании S7 и "Уральские авиалинии".

После того, как начались полеты из Жуковского, разрешение на перевозку пассажиров в Душанбе и Худжанд получили "Уральские авиалинии" и "Ямал". Первыми в таджикское небо попытались проникнуть уральцы, что привело к конфликту еще в начале ноября. Таджикистан настаивал, чтобы паритетный доступ к перевозкам получили и его национальные перевозчики, но в тот раз это горное государство удалось "продавить" на уступки.

Сейчас воспользоваться разрешением на полеты из Жуковского решил "Ямал", что привело к возобновлению конфликта. Он пошел по привычном сценарию: таджикская сторона заявила, что не считает возможным разрешить "Ямалу" летать в страну из Жуковского этой зимой. В ответ, как сообщают РИА "Новости", вчера в 23 часа по московскому времени Минтранс России сообщил о приостановке авиасообщения между нашей страной и Таджикистаном.

Правда, приостановка действовала чуть более часа. Таджикистан разрешил "Ямалу" выполнить один чартерный рейс, после чего в Москву засобиралась делегация во главе с руководителем департамента гражданской авиации Юсуфом Рахмоновым, куда не забыли включить также Somon Air и Tajik Air. Есть надежда, что стороны наконец договорятся. По крайней мере, российское министерство транспорта сообщило, что власти стран согласовали полеты "Ямала".