Дмитрий Артюхов на открытии филиала госфонда "Защитники Отечества" анонсировал новые меры поддержки бойцов СВО

Помощь распространяется на военнослужащих и их семьи

По поручению президента России Владимира Путина в Салехарде открыли региональный филиал госфонда "Защитники Отечества". В новом ведомстве окажут любую помощь ветеранам СВО, их родственникам и семьям погибших бойцов.

"Тщательно подбирали команду, во всех муниципалитетах на связи с северянами будут социальные координаторы фонда. Для удобства жителей восточной части округа до конца лета откроем отделение в Новом Уренгое. Пообщался с нашими военнослужащими и их семьями, работниками фонда. Много вопросов о проезде в сезон отпусков, будем помогать", - заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В округе введут новую меру поддержки: власти будут возвращать детям участников СВО стоимость билетов в отпуск, приобретенных с 1 мая по 30 сентября. Помощь распространяется на несовершеннолетних, неработающих и не вступивших в брак студентов до 23 лет. К слову, авиакомпания "Ямал" уже зафиксировала льготные цены на субсидированных и коммерческих рейсах для военнослужащих, их жен и детей.

Также власти проработают с авиакомпанией возможность бесплатного проезда для бойцов, которые приезжают домой в отпуск или улетают обратно на службу.

"Многие решения находим в прямом диалоге с жителями. Уверен, с новыми возможностями фонда будем ещё быстрее и внимательнее реагировать на потребности ямальцев", - резюмировал Дмитрий Артюхов.

Создание отделений госфонда в крупных городах позволит оказывать помощь бойцам СВО и их семьям в более комфортной обстановке. При этом социальные координаторы будут работать во всех муниципалитетах Ямала. Они будут размещаться на базе местных органов социальной защиты и государственных организаций соцобслуживания.