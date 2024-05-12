Школьники Ямала и Тюменской области соберутся на конкурсе "Безопасное колесо"

20:36 12 мая 2024
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Тюменские и ямальские школьники примут участие в областном конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо", направленном на безопасность юных велосипедистов. Конкурс пройдет с 13 по 16 мая в областном детском лагере "Остров детства".120 ребят сдадут экзамены по Правилам дорожного движения, покажут умение оказывать первую помощь, выступят в конкурсе по фигурному вождению велосипеда.

Для участников подготовлен специальный автогородок с дорожными знаками и разметкой, условия приближены к реальным дорожным, чтобы дети могли научиться правильно ориентироваться и ездить с соблюдением ПДД. Творческий конкурс в Год Семьи проходит под девизом #СемьяСоблюдаетПДД.

Тема соблюдения правил дорожного движения всей семьей станет главной для детского танцевального флешмоба в ходе которого юные инспекторы движения поднимут плакаты и лозунги #ДетиСоблюдаютПДД, #РодителиСоблюдаютПДД, #СемьяСоблюдаетПДД, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области , конкурс , Ямал
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