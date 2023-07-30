Ямальским детям подарят комиксы по книге Анны Неркаги "Анико из рода Ного"

Графический роман по книге Анны Неркаги "Аника из рода Ного" направят во все детские оздоровительные лагеря Тюменской области и Краснодарского края, где будут отдыхать ямальские ребята, сообщает Тюменская областная дума.
Подростки Ямала могут не только отдохнуть в оздоровительном лагере "Серебряный бор", погулять на свежем воздухе, но и получить новые навыки и знания в период летних каникул.
Над проектом с марта 2022 до марта 2023 года работала тюменская художница Полина Сайфуллина. Процесс был напряженным. Поскольку это графический роман, надо было как можно более подробно показать культурные особенности, не ошибиться в деталях, отметила мастер. Книгу издали в мае 2023 года, сообщила Тюменская линия.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru