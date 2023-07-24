Два проекта благоустройства, над которыми работали ямальцы, стали победителями Всероссийского конкурса

Один будет реализован в Губкинском, второй – в Волновахе.

Концепция благоустройства городского парка Волновахи (ДНР), которую разработали при участии ямальских специалистов, стала победителем на VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Также победу одержал молодежный парк в Губкинском. Итоги конкурса подвели во Владивостоке 24 июля на Форуме малых городов и исторических поселений.

Парк Молодежный в Губкинском станет центральным общественным пространством в отдаленном микрорайоне Пурпе. Парк будет сочетать элементы историко-этнографической территории и пространства для разнообразного досуга круглый год.

"Особенностью проекта являются сказки и сказочные персонажи: территория разделена на тематические зоны. Каждая имеет свое уникальное название и облик, отсылающий к используемому сказочному образу. Также большое внимание уделено молодежной инфраструктуре, элементам национальной идентичности северных народов и мотивам покорения Севера. В парке будут созданы различные зоны отдыха и развлечений, площадки для активного отдыха, новые игровые зоны для детей и подростков, зоны для выставок и культурных мероприятий, а также тропинки для прогулок и катания на велосипедах, самокатах и роликовых коньках. Также предлагается использовать мультимедийные и интерактивные элементы", - сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

А концепция летнего парка в Волновахе выстроена вокруг круга, который символизирует возрождение и непрерывное развитие. В центре парка будет установлен фонтан. Специалисты предусмотрели зеркальный арт-объект в форме спирали, круговой амфитеатр, современную детскую площадку и другие объекты для отдыха. Летний парк станет зеленым уголком, где можно будет отдохнуть от городской суеты. К реализации проекта приступят в 2024 году.

Конкурс проходил в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" уже в восьмой раз.

Фото телеграм-канала "Строим Ямал"