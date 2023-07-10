Восстановление центрального стадиона в Волновахе идет полным ходом

Работы по восстановлению центрального стадиона в Волновахе, который пострадал в результате обстрелов, планируется завершить до конца текущего года. Специалисты уже приступили к ремонту объекта.

На данный момент производится восстановление поврежденной подпорной стенки, демонтаж покрытия футбольного поля, а также проводятся работы по армированию и заполнению бетоном основания беговой дорожки.

Идея о возрождении спортивных и детских объектов в Волновахе принадлежит губернатору Ямала Дмитрию Артюхову. Это создаст новые возможности для проведения свободного времени с пользой и удовольствием, а также повысит комфортность и привлекательность населенных пунктов, стимулируя возвращение жителей в родные места.

Помимо обновления футбольного поля и беговой дорожки, на стадионе будут созданы полосы для прыжков в длину, площадка для воркаута и ГТО, а также детская территория. Здесь также будет осуществлено обновление озеленения, освещения, трибун и установлено современное табло.

Площадь стадиона составляет более 16 тысяч квадратных метров, что делает его самым крупным из 30 территорий, которые планируется восстановить в Волновахском районе в рамках проекта "Спорт во дворе". Многофункциональные спортивные площадки, зоны для воркаута и детские площадки будут созданы в 18 населенных пунктах.

Для реализации задач по восстановлению губернатором Ямала Дмитрием Артюховым утверждена комплексная программа поддержки Волновахского района до 2025 года. Шефство над Волновахским районом ДНР было оформлено соглашением в июне 2022 года. За год работы были восстановлены 39 социально значимых объектов, построен многоквартирный дом, а также отремонтированы и подготовлены к отопительному сезону 80 многоквартирных зданий.