В Тюмени продолжают разыгрывать квартиры, машины и другие ценные подарки

Финальный день викторины "Люби свой край" стартовал в Тюменской области, розыгрыши суперпризов второго тура викторины в прямом эфире телеканала "Тюменское время" состоятся сегодня, 17 марта, в 12:00, 15:00 и 20:00, остальные призы можно попытаться выиграть на площадках у дома в первом туре викторины.

За 15, 16 и 17 марта участники первого этапа стали обладателями 8 смартфонов; 9 телевизоров; 4 холодильников; 4 ноутбуков; 2 велосипедов; 291 блендера; 3 микроволновых печей; 55 наушников; 488 электрочайников; 730 тепловентиляторов; 270 тостеров; 58 туристических путевок, а также фенов, фен-щетков, утюгов, Яндекс Станций, соковыжималок, электрических зубных щеток, футболок и другого.

"Выбирайте площадку викторины "Люби свой край" рядом с домом на сайте и участвуйте. Подарков еще много", - отмечают в информцентре правительства ТО.