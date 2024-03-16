Тюменцы за день съели более 6 тысяч блинов на гастрофестивале "Гуляй, Масленица!"

Более 6 тысяч блинов бесплатно продегустировали гости гастрофестиваля "Гуляй, Масленица!" в Тюмени и потратили более3,6 млн рублей на продовольственных ярмарках, сообщает информационный центр правительства ТО.

Гастрофестиваль и ярмарки проходят в рамках фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей".

Глава города Руслан Кухарук:

Хочу поблагодарить наших рестораторов, которые творчески подготовились к гастрофестивалю "Гуляй, Масленица!". Для дегустаций они напекли блины с оригинальными начинками. Использовались домашние и восстановленные старинные рецепты известных земляков, также кулинары рассказывали тюменцам о "высокой кухне", где до мелочей продумана подача и используются высококачественные ингредиенты. Только представьте: блины тыквенные с кремом и пухом из пармезана, блины Григория Распутина с припеком и груздями, блины менделеевские гречишные с телячьими щечками. На площадках праздника я поздравил всех участников с весенним фестивалем и поблагодарил тех, кто работает здесь для тюменцев три дня.

На ярмарках самые покупаемые - сливочное масло, яйцо "Боровское" С1 и консервы с тушеной говядиной. Всего реализовано 42 тысячи единиц продукции на сумму 3,6 млн рублей.

Поесть блинов бесплатно в Тюмени можно будет и 17 марта, дегустации на гастрономических площадках проводятся в начале каждого часа с 10:00 до 17:00.