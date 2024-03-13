Квартиры, машины и другие призы подарит тюменцам фестиваль "Тюменская весна. Всей семьей"

Фестиваль "Тюменская весна. Всей семьей" пройдет в Тюменской области с 15 по 17 марта, он включает в себя продовольственные ярмарки, большую развлекательную программу, гастрофестиваль "Гуляй, Масленица!" и викторину "Люби свой край" с суперпризами.

Викторина стартует на фестивальных площадках во всех муниципалитетах региона с утра 15 марта. За правильные ответы на вопросы ее участники получат подарки. В Тюмени, Тюменском районе и Тобольске викторина пройдет в два этапа в новом формате. Первый розыгрыш супер-подарков второго этапа состоится 15 марта в 20 часов.

В Тобольске 16 и 17 марта на 9 площадках, в том числе в отдаленных микрорайонах, будут работать полевые кухни. Горожанам предложат вкусную кашу и ароматный чай. На 24 придомовых территориях развернется гастрономический фестиваль "Гуляй, Масленица!". 16 марта рядом с ДК "Синтез" и 17 марта на Базарной площади - ярмарка товаропроизводителей Тюменской области. Тоболяки смогут по выгодным ценам купить свежую мясную и молочную продукцию, яйца, мед и кулинарные изделия.

В Ишиме блинами с маслом, вареньем, ягодами, медом, различными начинками и припеками ишимцев будут угощать участницы танцевально-оздоровительного движения пенсионеров "Танцующие бабушки". Они напекут более 1 500 блинов и поделятся с горожанами своими секретными рецептами.

В Ялуторовске на площадках рядом с домом тоже будут проводить викторину. За правильные ответы можно получить блендер, миксер, тостер, фен, чайник, электрические мясорубки, вафельницы, пылесосы, телевизоры. Помимо гастрофестиваля, концертов и спортивно-патриотической акции в программе творческие мастер-классы, благотворительные и экологические акции.

Заводоуковский городской округ готовит 53 фестивальные площадки, 17 из них – в городе. Одним из ярких фестивальных событий станет конкурс сладких композиций "Блин-мастер" на приз главы городского округа.

В Вагайском районе проведут блинный забег "Блин, беги!" и народные гуляния на площади у районного Дворца культуры.