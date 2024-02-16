Фестиваль "Тюменская весна. Всей семьёй" пройдёт с 15 по 17 марта

В Тюменской области с 15 по 17 марта пройдет фестиваль "Тюменская весна. Всей семьёй", Программа, как обычно, булет насыщенной и разнообразной.

Традиционная викторина, в этот раз называющаяся "Люби свой край", будет организована в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске и других муниципалитетах. Для отвечающих на вопросы предусмотрены различные призы - от сладостей до ценных подарков 30 наименований.

Гастрономический фестиваль "Гуляй, Масленица!" - относительно новый проект, но если осенью его ключевым блюдом были оладьи, то теперь - блины, так как 16-17 марта заканчивается Масленичная неделя.

Ярмарка местных товаропроизводителей, в которой поучаствуют около 40 компаний, том числе порядка 10 молочных, 6 мясных. Будут предприятия, которые занимаются рыбной продукцией, и частники с дикоросами медом и прочими товарами. В Тюмени 15 площадок, всего - около 80 площадок.

Спортивная патриотическая акция "Будь первым" пригласит на спортивные эстафеты учеников 6-7 класов всех общеобразовательных учреждений области, а также их родителей.

Областной фестиваль "Марафон. Поющий город". Он пройдет 16 февраля с участием учеников первых-пятых классов. Подготовка к нем идет с января. Дети разучивают старые добрые песни Шаинского, Дунаевского и Крылатова.

35 площадок "Город здоровья" будут работать 16 и 17 марта в Тюмени и во всех муниципалитета. На этих площадках как жители, так и гости региона смогут проверить артериальное давление, узнать уровень холестерина, глюкозы крови, проверить остроту зрения, пройти дерматоскопию, осмотр кожи, а также сделать УЗИ щитовидной железы и сосудов шеи и получить консультации специалистов по здоровому образу жизни. Жители старше 18 лет смогут пройти вакцинацию от клещевого энцефалита, пневмониии, гепатита B, столбняка и дифтерии. Предусмотрены полезные сюрпризы для здоровья и кислородные коктейли для всех.

Концерты. 16 и 17 марта перед гостями фестиваля выступят лучшие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы региона, в их числе пнсамбли "Санрайз", "Матрица", "МузАрт", "Созвездие", вокальная студия "Домисолька", солисты эстрадно-джазового оркестра "Золотая труба" порадуют жителей популярными эстрадными композициями. Выступят на фестивале и известные фольклорные коллективы "ЯромилЪ", "Росстань", "Русская душа", детский хор народной песни "Зоренька".