Квартиры, машины и другие подарки в Тюмени разыграют без барабанов

С 15 по 17 марта в Тюменской области пройдет фестиваль "Тюменская весна. Всей семьей", в рамках которого запланированы различные масштабные мероприятия, в том числе гастрофестиваль "Гуляй, Масленица", ярмарки, спортивные соревнования среди школьников 6-7 классов, конкурс хоров среди учащихся 1-4 классов, концерты и так далее, также будет викторина "Люби свой край" с подарками, организатором фестиваля выступает Благотворительный фонд развития города Тюмени.

Финансовый директор БФРГТ Лариса Зубцова сообщила, что викторина будет проходить в абсолютно новом формате - без карточек и барабанов, в финале наиболее везучие жители Тюмени при правильных ответах на вопросы смогут получить ценные подарки в виде турпутевки, квартиры, машины, смартфона, холодильника и прочей бытовой техники:

Мы забываем про наши барабаны, мы забываем про наши карточки. Все будет проходить в электронном виде. Для того, чтобы принять участие в нашей замечательной викторине, будет достаточно иметь с собой мобильный телефон, в том числе кнопочный, который способен принимать смс-сообщения. Рядом с площадкой будут находиться наши промоутеры, которые вам могут предложить поучаствовать в нашей викторине. Для этого вы сообщаете свой номер телефона, на данный телефон приходит смс-сообщение. Это говорит о том, что ваш телефон идентифицирован, и вы можете продолжать отвечать на вопросы нашей викторины, которые предложит промоутер. Вся база будет храниться в одном месте. Мы гарантируем, что ваши личные данные никуда не попадут. И после этого вы уже отвечаете на вопрос. В случае правильного ответа вы получаете сладкий подарок. Ценных подарков - более 30 наименований: телевизоры, холодильники, пылесосы, другая бытовая техника. Будут такие подарки, как туристические путевки в Тобольск, в аквапарк "Лето-Лето", Верхний бор, на горячие источники. Ну и, конечно же, всеми ожидаемые подарки, которые мы все полюбили, это и квартиры, и автомобили. Те наши горожане, кто правильно ответят на вопросы первого тура, будут уже ожидать вопросов и со второго тура.

Гендиректор Сибинформбюро Павел Девайкин отметил, что новый формат викторины более эффективный и интересный:

Сибинформбюро - традиционный партнер главного фестиваля. На прошлой неделе мы провели тест этой новой системы. Наши волонтеры работали в Тюмени и Тобольске в торговых центрах на улицах городов, общались с людьми. Мы провели такой тестовый вариант телевизионного эфира. Более 5000 участников уже приняло в нем участие в Тюмени, в Тобольске, в Тюменском районе. И буквально вчера в Тюмени и в Тобольске были проведены телевизионные эфиры, на которых мы протестировали нашу новую систему работы с подарками для нашей викторины. В Тюмени эфир продолжался порядка двух часов, в Тобольске 40 минут. В чем принципиальное отличие? Как только человек регистрируется в системе, оставляет свой мобильный номер, правильно отвечает на вопрос первого этапа, он автоматически становится участников второго этапа и мгновенно попадает в нашу общую систему. В телевизионном эфире с помощью генератора случайных чисел выбирается участник викторины и после этого идет традиционная история со звонком, с ответом на вопросы и так далее. Мы убеждены в том, что вот такой цифровой подход к этому розыгрышу будет гораздо более эффективным, интересным".

Информация о фестивале "Тюменская весна. Всей семьей" будет публиковаться на сайте БФРГТ.