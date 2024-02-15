В Тюменской области пройдет двухдневный гастрофестиваль "Гуляй, Масленица!"

Гастрономический фестиваль "Гуляй, Масленица!" в Тюменской области пройдет 16 и 17 марта, в областном центре будет организовано 15 фестивальных площадок, рассказала исследователь и амбассадор "Сибирской кухни", организатор проекта "Гуляй, Масленица" Лидия Носова.

Гастрономический фестиваль состоится в рамках более масштабного фестиваля - "Тюменская весна. Всей семьей".

16 и 17 марта завершается Масленичная неделя, к этим датам и приурочен фестиваль "Гуляй, Масленица". В Тюмени будет организовано 15 площадок, к празднованию присоединятся все муниципалитеты Тюменской области, отметила организатор.

"Масленица в нашем регионе всегда праздновалась широко. И купцы, и мещане, и крестьяне - все готовили всевозможные блины, блинчатые пироги, блины с припеком. Всегда это празднование было максимально широким, радостным и веселым. И в этом году у нас с вами есть возможность также вспомнить о гастрономических предпочтениях наших знаменитых соотечественников, наших юбиляров Дмитрия Ивановича Менделеева и Григория Ефимовича Распутина, 190- и 155-летие с рождения которых мы отмечаем. Распутин не любил сладкого, но очень уважал выпечку, блины. В том числе любил блины с припеком, с грибами, с рыбой. Менделеев особенно нежно любил гречишные блины. И современники даже сохранили его цитату: "Люблю я их проклятых, хоть они мне и вредны". У тюменцев будет возможность попробовать не только традиционные масленичные угощения, традиционные блины, но и блины по рецептам наших знаменитых соотечественников", - рассказала о планах Лидия Носова.

Помимо блинов, других масленичных угощений, предприятия общепита будут представлять блюда национальных кухонь, блюда на гриле, сибирские пельмени, и конечно же, горячие напитки — дегустации будут проходить на всех 15 площадках в Тюмени с 10 до 17 часов.