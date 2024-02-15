Тюменцы увидят выступления лучших творческих коллективов на "Тюменской весне"

В Тюменской области с 15 по 17 марта пройдет фестиваль "Тюменская весна. Всей семьёй", 16 и 17 марта перед гостями фестиваля выступят лучшие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы региона. Об этом на брифинге рассказала заместитель генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения Ксения Татаренко.

"Мы будем ждать наших дорогих гостей семьями! В Год семьи мы хотим, чтобы сохраняя семейные ценности, традиции династий, которыми славится наш регион, все поучаствовали в фестивале. Такие события объединяют нас и делает счастливее", - отметила она.

Ансамбли "Санрайз", "Матрица", "МузАрт", "Созвездие", вокальная студия "Домисолька", солисты эстрадно-джазового оркестра "Золотая труба" порадуют жителей популярными эстрадными композициями. Выступят на фестивале и известные фольклорные коллективы "ЯромилЪ", "Росстань", "Русская душа", детский хор народной песни "Зоренька".