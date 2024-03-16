Определены победители первой суперигры викторины "Люби свой край" в Тюмени

В Тюмени назвали победителей первой суперигры викторины "Люби свой край".
Автомобиль Лада Гранта получила мастер ногтевого сервиса Гульшат. Путевка в Тобольск ожидает семью инженера в нефтяной компании Владимира. Электросамокат заберет в качестве подарка медсестра Айслу. IT-специалист Екатерина стала обладателем холодильника. Яндекс-станции Дуо макс получат заведующая лабораторией Ирина и предприниматель Мухарама.
Микроволновую печь подарят пенсионерке Марине. Отдохнет в термальном курорте "ЛетоЛето" семья Максима, который работает сантехником. Смартфон достался монтажнику Сергею. Велосипед сможет забрать в центре выдачи подарков тракторист Дмитрий. Обладателями телевизоров стали регистратор поликлиники Светлана и пенсионер Александр. Ноутбук получит Елена, которая трудится в прачечной детского сада.
Всех неправильно ответивших участников ждут утешительные подарки.
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