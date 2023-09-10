Шеф-повара тюменских школ угостят оладьями гостей гастрофестиваля

На фестивале "Тюменская осень" лучшие шеф-повара школьных столовых представят свежую выпечку, буфетную продукцию и главное блюдо дня — оладьи.

Попробовать продукцию тюменцы смогут на базе тюменских школ с 08:30 до 19:00.

Директор по производству комбината школьного питания "Центральный" Наталья Наместникова:

У нас будет организована дегустация блюд и их продажа. Планируется приготовить минимум 75 000 оладушек и порядка 100 000 выпечки. Мы хотим порадовать всех наших гостей очень вкусной горячей продукцией.

Выбрать ближайшую площадку можно на сайте тюменскаяосень.рф. На карте мероприятий необходимо нажать на зеленый значок "Гастрономический фестиваль "Вкусы Тюменской осени". Откроется список адресов.

Шеф-повар школы №94/1 Елена Лобода представила, какими оладьями будут угощать жителей: