В Тюменской области стартовал единый день голосования

08:05 10 сентября 2023
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Продолжение: Шеф-повара тюменских школ угостят оладьями гостей гастрофестиваля

Во все муниципалитетах Тюменской области в 8:00 открылись избирательные участки. Жителям региона предстоит сегодня выбрать губернатора Тюменской области.

В выборах губернатора участвуют не только жители юга региона, но и северных округов  -Югры и Ямала. На пост претендуют действующий глава Александр Моор ("Единая Россия"), депутаты Тюменской облдумы Иван Левченко (КПРФ), Владимир Пискайкин (СРЗП) и депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР).

В Тюмени избирателям, помимо главы региона, предстоит выбрать новый - VIII состав городской думы, двух депутатов областной думы по Калининскому и Восточному одномандатным округам. 

В Ишиме и Тобольске пройдут дополнительные выборы депутатов в гордуму, также состоятся 33 избирательные муниципальные кампании в тринадцати районах.

Теги: выборы , губернатор , единый день голосования , Игорь Халин , избирком
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