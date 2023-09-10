В Тюменской области стартовал единый день голосования

Во все муниципалитетах Тюменской области в 8:00 открылись избирательные участки. Жителям региона предстоит сегодня выбрать губернатора Тюменской области.
В выборах губернатора участвуют не только жители юга региона, но и северных округов -Югры и Ямала. На пост претендуют действующий глава Александр Моор ("Единая Россия"), депутаты Тюменской облдумы Иван Левченко (КПРФ), Владимир Пискайкин (СРЗП) и депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР).
В Тюмени избирателям, помимо главы региона, предстоит выбрать новый - VIII состав городской думы, двух депутатов областной думы по Калининскому и Восточному одномандатным округам.
В Ишиме и Тобольске пройдут дополнительные выборы депутатов в гордуму, также состоятся 33 избирательные муниципальные кампании в тринадцати районах.
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