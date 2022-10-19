Краснодонцы из ЛНР успешно прошли лечение в тюменских клиниках

Жители Краснодона и Краснодонского района ЛНР после курса лечения и реабилитации в Тюмени возвращаются домой, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сегодня домой из Тюмени после лечения отправятся жители Краснодона и Краснодонского района. В областной клинической больнице № 1 четырём пациентам провели операции на глазах, двум – на сердце. Все краснодонцы чувствуют себя хорошо. Они прошли реабилитацию в санатории "Градостроитель" и готовы к выписке", - отметил губернатор.



Оснащение больницы в родном Краснодоне не позволило местным врачам оказать помощь на месте, поэтому было принято решение ехать в Тюмень.





"Много городов повидал и в России, и на Украине, но таких прекрасных городов не встречал. В Луганске нам не смогли помочь, здесь нас приняли в бесподобном месте. Люди очень добрые. Спасибо России. Я – русский до мозга костей", -рассказал Николай Ярыгин из Суходольска.

"У нас больниц нет, врачи кто уехал, кто на войне. У нас не взялись делать операцию. Такой клиники, как ОКБ№1, я не видела никогда. Здесь хорошо встретили, сделали операцию, затем я прошла курс реабилитации в Градостроителе", - отметила Любовь Корзун.