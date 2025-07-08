В Викуловском округе открыли для проезда последний из затопленных в этом году мостов

В Викуловском муниципальном округе возобновлено движение транспорта по мосту в селе Балаганы, это был последний затопленный мост в муниципалитете, сообщили в информцентре правительства Тюменской области.

Сооружение через реку Ишим, расположенное на автомобильной дороге Нововяткино-Балаганы-Заборка, обследовали специалисты ДРСУ-5 АО "ТОДЭП". Видимых разрушений элементов моста и дорожного полотна не выявлено, поэтому комиссионно решено мост открыть для проезда транспорта.

Перевозки пассажиров через мост начнутся завтра, 9 июля.