В Викуловском округе открыли для проезда последний из затопленных в этом году мостов

11:00 08 июля 2025
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В Викуловском муниципальном округе возобновлено движение транспорта по мосту в селе Балаганы, это был последний затопленный мост в муниципалитете, сообщили в информцентре правительства Тюменской области.

Сооружение через реку Ишим, расположенное на автомобильной дороге Нововяткино-Балаганы-Заборка, обследовали специалисты ДРСУ-5 АО "ТОДЭП".  Видимых разрушений элементов моста и дорожного полотна не выявлено, поэтому комиссионно решено мост открыть для проезда транспорта.

Перевозки пассажиров через мост начнутся завтра, 9 июля.

Теги: Викуловский район , мост , ограничение движения , паводок
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