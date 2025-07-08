Сбер и "ТАЛК лизинг" подписали соглашение о внедрении цифровых технологий

Сбербанк и лизинговая компания "ТАЛК лизинг" заключили соглашение о внедрении цифровых технологий в лизинге, включая использование искусственного интеллекта. В рамках международного промышленного форума "Иннопром" в Екатеринбурге документ подписали управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и генеральный директор "ТАЛК лизинг" Михаил Благовисный.

Соглашение предполагает совместную работу, направленную на активное использование цифровых решений, внедрение и усиление технологий искусственного интеллекта и роботизированных процессов в управлении лизинговым бизнесом, стимулирование научных разработок и создание передовых технологических платформ для российских предприятий.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Сегодня компании, выбирая Сбер, получают доступ не только к финансовым инструментам, но и к передовым технологическим решениям. Мы рады, теперь в числе наших партнёров крупная региональная лизинговая компания "ТАЛК лизинг", которая в числе первых интегрирует инновационные разработки в свои процессы. Такое партнёрство — наглядный пример того, как взаимодействие крупного бизнеса и технологических лидеров способствует развитию экономики. Внедрение цифровых решений повышает эффективность компаний, укрепляет их конкурентоспособность и в конечном итоге формирует новые стандарты для всей отрасли. Именно такие проекты создают основу для устойчивого роста и технологического суверенитета России.

Михаил Благовисный, генеральный директор "ТАЛК лизинг":